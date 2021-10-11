11 Октября 2021
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Общество Свердловская область
детское питание, школьное питание, столовая, обед, еда (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Биктуганов порекомендовал руководству уральского интерната разнообразить школьное питание детей-манси

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов рекомендовал руководству школы-интерната №3 в п. Полуночное разнообразить рацион школьного питания для обучающихся там детей-манси. Соответствующий ответ на обращение от министра получила московский учитель Анна Воронкова, которая приехала в учреждение по направлению от Института языкознания Российской академии наук, сообщает издание "Про Североуральск".

По словам Биктуганова, в школьном меню допускаются изменения в зависимости от климато-географических, национальных, конфессиональных и территориальных особенностей питания населения. Однако только если в рационе детей будет содержаться достаточное количество основных пищевых веществ. При этом проверка Роспотребнадзора от 24 сентября показала, что "в рамках проведенного опроса среди обучающихся МАОУ СОШ №3 было установлено, что вкусовые качества предлагаемых блюд удовлетворительные, блюда подаются горячими".

В личной встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым Анне Воронковой было отказано по причине пандемии коронавируса и связанных с ней мер безопасности.

Напомним, московская учительница прибыла на Урал, чтобы заниматься творческой работой по сохранению и развитию языка манси. В своих социальных сетях она каждый день рассказывала, что учеников-манси в интернате буквально морят голодом, подавая им еду, к которой они не привыкли. В результате большая часть порций отправляется на помойку, а дети целыми днями ходят голодные.

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Биктуганов порекомендовал руководству уральского интерната разнообразить школьное питание детей-манси

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Теги: Биктуганов, школа, манси, ученики, голод, еда



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