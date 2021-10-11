Лимоновца задержали на выходе из спецприемника в Екатеринбурге

Активиста "Другой России Эдуарда Лимонова" Кирилла Имашева, ранее арестованного на 15 суток за "неповиновение законному требованию сотрудника полиции", выпустили из спецприемника, после чего сразу же задержали и доставили в Ленинский районный суд. Об этом в своем Facebook рассказал адвокат лимоновца Роман Качанов.

"Кирилла Имашева, ранее осужденного по "резиновой" 19.3. КоАП РФ, сотрудники полиции задержали прямо на выходе из спецприемника (за 11 минут до окончания срока) и сейчас везут в Ленинский суд для суда по 20.3 КоАП. Дело не менее сфабриковано, чем предыдущее", - пишет адвокат.

На видео активисту не разъяснили, в каком статусе он сейчас находится, однако адвокат уверяет, что в стенах суда Имашев уже находился в роли свободного гражданина.

"Я вышел из спецприемника, меня встретили сотрудники – не помню в каком звании, Маленьких у него фамилия, и привезли сюда. Документов никаких не предъявляли. Мне сказали, если я попытаюсь куда-то уйти, то на меня составят протокол на 19.3. Считаю действия сотрудников полиции незаконными", - рассказал сам лимоновец.

Напомним, что девятерых лимоновцев задержали 26 сентября после согласованной акции за честные выборы, которая прошла в Екатеринбурге.