Депутат Госдумы Павел Крашенинников приедет в Екатеринбург для презентации своей книги

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников прибудет в Екатеринбург для презентации своей новой книги. Об этом Накануне.RU сообщил помощник депутата Иван Хохлов.

Презентация книги должна состояться 2 ноября в 11.00, предположительно в "Ельцин Центре". "Семь жизней графа Сперанского" повествует об истории реформатора и его политической жизни.

Помимо этого планируется проведение депутатской вертикали 3 ноября, на которой будет обсуждаться новый законопроект, касающийся "обнуления" губернаторов.

Напомним, что в конце сентября в Госдуму был внесен законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться на два срока подряд. Таким образом, главы регионов могут получить "обнуление" сроков вслед за президентом.

Документ внесли глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Как пояснил Клишас, в настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект снимает это ограничение

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