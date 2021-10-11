Цены на жилье стабилизируются во второй половине 2022 года - Минстрой

Министерство строительства и ЖКХ России полагает, что во второй половине 2022 года цены на жилье стабилизируются.

"Мы рассчитываем, что в 2022 году стабилизация [цен на жилье] во второй половине наступит, потому что очень много нового жилья, градпотенциал наших регионов начнет появляться на рынке", заявил глава ведомства Ирек Файзуллин в интервью "Известиям".

Министр объяснил, за счет чего может произойти снижение стоимости квадратного метра: "Сегодня все программы, которые реализует правительство, приведут к тому, что стабилизированная цена и выброс нового жилья кое-где понизят [стоимость недвижимости]. В столицах, конечно, наших крупных регионов пока спрос очень высокий, там цены пока либо замерли, либо начали расти".

Отметим, что примерно к этому же времени, по прогнозу Банка России, в стране стабилизируется инфляция. Регулятор надеется, что она вернется к плану в 4% (сейчас – около 7%). Значительный вклад в общий рост цен как раз вносят жилье и стройматериалы, сильно подорожавшие за последнее время.

В августе этого года глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутко заявил о скором прекращении роста цен на новостройки. Он заявил, что надо дождаться восстановление баланса на рынке, а бурный рост цен был обусловлен нехваткой предложения. По словам Мутко, сейчас значительная доля сделок на рынке недвижимости происходит не для улучшения жилищных условий, а для перепродажи. Когда этот процесс сбавит обороты, цены тоже снизятся.

По данным "ДОМ.РФ", наибольший рост цен на жилье на первичном рынке фиксировался в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Сочи.

Напомним, ранее признаки перегрева на ипотечном рынке усмотрели в Центральном банке России. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, особый ажиотаж наблюдался в секторе кредитования с минимальным первоначальным взносом (15-20%). При этом после повышения ставки по программе льготной ипотеки (с 6,5% до 7%) число выданных кредитов по ней за две недели сократилось в два раза.