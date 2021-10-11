11 Октября 2021
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Общество За рубежом
инфаркт, сердце, боль (2016) | Фото: serdcezdorovo.ru

Четыре страны Европы приостановили ковид-вакцинацию "Модерной" из-за осложнений на сердце

Сразу в четырех европейских странах приостановили ковид-вакцинацию молодежи препаратом "Модерна". Первой это сделала Швеция, а вскоре этому последовали Дания, Финляндия и Исландия. Причиной стали серьезные побочные осложнения - миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление оболочки сердца).
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В Дании ограничились возрастом до 18 лет, в Швеции и Финляндии - 30 лет, а в Исландии пока не будут колоть вообще никому.

Об осложнениях на сердце, особенно у молодых, после уколов "Модерной" сообщается с зимы. С тех пор во многих странах ее применение приостанавливалось, но в целом везде продолжается, так как считается, что риск этих болезней невелик. Летом американский Центр по контролю и профилактике заболеваний подтвердил, что после новых генных вакцин могут возникать болезни сердца у молодых людей.

"Связь становится особенно очевидной, когда дело касается вакцины Moderna Spikevax, особенно после второй дозы", – заявило Агентство по вопросам здравоохранения Швеции.

Около миллиона доз "Модерны" ввели на Украине. При этом 50-летняя женщина умерла сразу после инъекции. Ее смерть списали на то, что она только вернулась из Турции и уже была заражена. Перед уколом ее никто не проверял.

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Четыре страны Европы приостановили ковид-вакцинацию "Модерной" из-за осложнений на сердце

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Теги: вакцинация, модерна



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