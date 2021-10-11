В Екатеринбурге будут судить водителя, сбившего мать с ребенком на перекрестке Самолетная - Щербакова

Спустя почти год прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, чья преступная халатность во время вождения привела к тяжким травмам 30-летней жительницы Екатеринбурга и ее сына.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 25 декабря 2020 года на перекрестке Щербакова-Самолетная. Около 14.12 обвиняемый двигался на автомобиле "MAN LE 180C" по ул. Щербакова со стороны ул. Павлодарская. Приближаясь к регулируемому светофору по ул. Щербакова и Самолетная, водитель намеревался повернуть на последнюю улицу, чтобы продолжить движение в направлении к ул. Мраморская. Для этого он выехал на регулируемый перекресток на зеленый сигнал светофора, не убедившись в безопасности своего маневра, в результате чего не уступил дорогу встречному автомобилю "Lada Granta", допустив с ним столкновение.

В результате столкновения, "Lada Grantа" отбросило отбросило на тротуар, где стояли потерпевшие, ожидавшие разрешающего сигнала светофора. В аварии женщине-пешеходу были причинены повреждения, которые расценены экспертом как причинившие тяжкий вред ее здоровью. Ребенку также были причинены повреждения, с которыми он был доставлен в больницу.

Мужчина 1985 г.р. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.