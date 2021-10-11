Опрокидывания вагонов не допущено. Имеется незначительное просыпание груза — пшеницы. Задержек движения и пострадавших нет.

Сход локомотива и вагонов произошел при осуществлении маневрового движения.

Инцидент произошел 10 октября на пути необщего пользования, который принадлежит ЗАО "МХПК Ситно" ПАО "ММК", вблизи станции Рудная ЮУЖД.

В Челябинской области сошли с рельсов локомотив и три грузовых вагона с пшеницей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской трнаспортной прокуратуры.

В Челябинской области локомотив и три вагона с пшеницей сошли с рельсов





