Андрей Трубецкой рассказал об опыте работы с концессионными соглашениями на X Югорском промышленно-инвестиционном форумк

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой выступил с докладом "Изменения заключенных концессионных соглашений" на обучающей сессии X Югорского промышленно-инвестиционного форума. Во время выступления глава района поделился опытом решения проблем, с которыми муниципалитет сталкивался при реализации концессий, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, в своем докладе мэр отметил, что в декабре 2018 г. власти Сургутского района одни из первых в Югре заключили концессионные соглашения на создание двух школ - в поселках Солнечный и Нижнесортымский на 1100 мест каждая. Создание объекта осуществляется за счет бюджетов двух уровней: регионального и местного. Общая стоимость проектов составляет более 3,3 млрд. руб., из которых доля бюджета автономного округа - 87%.

"Сам механизм создания объектов по концессии - сложный и длительный. Практически не существует случаев, которые бы были предусмотрены концессионным соглашением на старте, и не потребовали бы каких-либо корректировок в процессе реализации", - подчеркнул в своем докладе Андрей Трубецкой.

Он отметил, что власти Сургутского района столкнулись с рядом вопросов как в процессе формирования конкурсной документации, так и в процессе реализации соглашений. В частности, из-за пандемии коронавируса, концессионеры вынуждены были замедлить ход строительства школ. Однако работы не останавливались. В настоящий момент готовность первого объекта составляет 48%, второго – 66%, отставание по ним составляет семь - восемь месяцев. Из-за обстоятельств непреодолимой силы срок строительных работ продлили. ФАС при этом не согласилась с допсоглашением, и, по словам Андрея Трубецкого, этот вопрос будет решаться в суде.

Глава Сургутского района также дал ряд советов, как избежать внимания антимонопольного ведомства при заключении концессионных соглашений.

Еще одним значимым событием X Югорского промышленно-инвестиционного форума стало соглашение о реализации крупного инвестпроекта, заключенное между администрацией Сургутского района и "УК "Индустриальный парк - Югра". Стороны сформируют индустриально-логистический парк в поселении Солнечном, объем вложений в который оценивается в 555 млн рублей.

Подписи под документом поставили гендиректор "УК "Индустриальный парк – Югра" Павел Бардык и глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

"Проектом предусматривается строительство 65 тыс. кв м производственных и складских площадей. На первом этапе предусматривается строительство 10 тыс. кв. м складских площадей для федеральных ритейлеров. Проект будет реализован в период с января 2022 по февраль 2024 г. Инвестиции в проект составят более 550 млн руб. Налоговые отчисления в бюджет района свыше 280 млн руб. Реализация проекта позволит создать 150 рабочих мест", - прокомментировал соглашение Павел Бардык.

Он отметил, что сроки реализации проекта определены с января 2022 года по февраль 2024 года, в том числе до марта 2022 завершить проектные работы. До лета планируется решить вопросы с получением разрешения на строительство, а в феврале 2024 года – на ввод объекта в эксплуатацию.

Глава района Андрей Трубецкой отметил, что создание новых рабочих мест входит в число приоритетов работы властей муниципалитета.

"Создание новых рабочих мест - это главная задача, которую мы для себя ставим и реализуем на протяжении последних 6 лет. Благодаря развитию малого и среднего предпринимательства было создано 3 тыс. мест на территории района, увеличение поступления в местный бюджет – более 180 млн рублей. Реализация каждого нового инвест проекта - для нас новый вызов, новая задача, которую мы сами себе ставим. Потому только приветствуем приход нового инвестора на территорию Сургутского района", - заявил глава Сургутского района.