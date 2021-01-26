Завод марочных вин "Коктебель" продали за 110 млн

Завод марочных вин "Коктебель" обрел нового хозяина. Компанию приобрела структура, которая сейчас ею и управляет, передает РБК. Активы были проданы за 110 млн руб.

"Коктебель" – один из старейших в Крыму виднодельческих заводов. Примечательно, что стартовая стоимость компании составляла 100 млн руб., то есть аукционная схема принесла всего 10 млн руб. (в два шага).

В список имущества, выставленного на торги, входят 73 нежилых здания (производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости), а также земельные участки в Щебетовке, Коктебеле, Курортном и Наниково.

По данным издания, бенефициарами управляющей компании являются Елена и Михаил Якубчик. "Собеседник" называет Михаила Якубчика братом супруги директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. На вопрос РБК о возможной родственной связи в пресс-бюро СВР сообщили, что "не комментируют слухи или сведения, выходящие за рамки их компетенции".

Ранее ООО "Южный проект" (дочерняя компания банка "Россия" Юрия Ковальчука) купила 100% акций крымского завода вин "Массандра". Сумма сделки составила 5,327 млрд руб. Отметим, что только коллекция вин "Массандры" из знаменитых на весь мир погребов оценивается в 20 млрд руб. До этого 100% акций крупнейшего и старейшего винзавода Крыма принадлежало властям республики. "Южный проект" с 2017 года владеет также крымским заводом шампанских вин "Новый свет", приобретенным за 1,5 млрд руб.