Футболисты "Тамбова" грозят забастовкой

13 футболистов "Тамбова" обратились с письмом к губернатору Тамбовской области Александре Никитиной и написали заявление на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой.

Спортсмены просят погасить долги по зарплате. Футболистам задолжали за июнь, июль и август, а также не выплатили премиальные и бонусы по итогам сезона 2019/20.

Если задолженность не будет погашена до 11 сентября, они пригрозили остановить тренировочный процесс и бойкотировать ближайший матч с "Уфой" 12 сентября, сообщает РБК.