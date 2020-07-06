11 Октября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Вологодская область
безработица, работа, газета, вакансии (2015) | Фото: svoboda.org

2,5 тысячи рабочих мест будут созданы для вологжан в рамках стабилизации рынка труда

На стабилизацию ситуации на рынке труда Вологодская область получит 52 миллиона рублей из Резервного фонда Правительства. На эти деньги планируется создать 2,5 тысячи общественных и временных рабочих мест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Всего Резервный фонд выделяет более 4 млрд. рублей, что позволит трудоустроить свыше 80 тысяч человек: 26 тысяч на временных рабочих местах и еще 54 тысячи – на общественных работах. Контролем расходования федеральных средств займется Федеральная служба по труду и занятости.

Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, а также на благоустройстве территорий и в социальных службах. Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу.

Добавим, в Вологодской области общественные работы как мера финансовой поддержки граждан и организаций, была запущена еще 25 мая. В основном задействованы различные виды подсобных и вспомогательных работ, благоустройство и уборка территорий, а также работы по санитарной обработке, дезинфекции, очистке помещений, зданий и сооружений. Это деятельность, которая не требует специального образования, квалификации или подготовки.

"Мы видим, что эта мера оказалась эффективной и востребованной. В настоящий момент на общественных работах трудоустроено около 1200 вологжан, а до конца года должно быть создано не менее пяти тысяч рабочих мест. Благодаря выделению федеральных средств мы сможем дополнительно организовать еще около двух с половиной тысяч мест на общественных и временных работах, – подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. – Я благодарю Министерство труда и социальной защиты и лично Михаила Владимировича Мишустина, которые в столь сложный для страны период делаю все, чтобы помочь регионам. Трудоустройство и помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, – это наша общая ответственность и общая задача, которую мы решаем совместно с Правительством страны".

Олег Кувшинников(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

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2,5 тысячи рабочих мест будут созданы для вологжан в рамках стабилизации рынка труда

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Теги: временные рабочие места, резервный фонд



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