КС Украины объявил указ Зеленского об отстранении своего главы "юридически ничтожным"

Конституционный суд Украины (КСУ) постановил, что указ президента Владимира Зеленского об отстранении на два месяца главы КСУ Александра Тупицкого является антиконституционным и должен быть отменен. Война между президентом и КСУ снова обострилась.

Напомним, в первых числах ноября Зеленский попытался полностью сменить состав КСУ, причем таким способом, который не предусмотрен конституцией. ЕС тогда выступил резко против, а вот США молчаливо поддержали Зеленского. Суть претензий Зеленского сводится к тому, что КСУ якобы может уничтожить все "завоевания" переворота 2014 года и за ним стоит "коалиция доверенных лиц России и некоторых видных украинских олигархов". Реальной причиной атаки Зеленского является то, что КСУ препятствует принятию некоторых законов, которых требуют на Западе.

Вчера Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого на два месяца "ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", как он сам заявил. Была найдена лазейка - отстранение с помощью ходатайства генпрокурора, потому что в Уголовно-процессуальном кодексе есть статья, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом, отстраняются от должности президентом по ходатайству генпрокурора. Судьи КСУ подпадают под это определение.

КСУ сделал специальное заявление. В нем сказано, что указ Зеленского "является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом Украины с превышением его конституционных полномочий". Кроме того, это вмешательство в работу КСУ, что должно повлечь юридическую ответственность президента . В конституции вообще нет такого понятия, как "отстранение" судьи КСУ.

Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности главы КСУ, а Зеленский должен отменить свой указ, заключил КСУ.

Политолог Андрей Головачев считает, что на Украине нет конституционного кризиса, так как конституция не работает, а есть "обычный политический кризис, причиной которого стало ослабление личной власти Зеленского в связи со снижением его популярности в обществе". Попытка же Зеленского поднять свой рейтинг свидетельствует о его политической слабости.

Политолог Константин Бондаренко отмечает, что Зеленский специально провернул отстранение главы КСУ под Новый год, когда внимание людей уже отвлечено. Политолог Александр Семченко полагает, что КСУ должен был занимать более принципиальную позицию раньше, когда пытался договориться с Зеленским.

Как бы ни закончилась эта история, очевидно, что преемник Зеленского получит еще один повод для преследования своего предшественника, явно нарушившего конституцию страны.