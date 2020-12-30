Профсоюз "Учитель" обвинил родителей в неуспеваемости детей на дистанте

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Марина Балуева на радио "Говорит Москва" возложила ответственность за неуспеваемость детей на них самих и их родителей. Она полностью поддержала дистанционный режим.

По ее словам, около половины школьников успевают, а те, кто не успевают, это или по вине родителей, или из-за отсутствия мотивации, то есть виновата семья.

"Если нет присмотра родителей дома и ребенок не мотивирован сам заниматься, там проседание... Условия жизни семьи, привычки [влияют]", - сказала она.

Ранее Балуева призвала модерировать родительские чаты, так как родители якобы не умеют вести диалог. А совсем запретить чаты нельзя, "потому что родители имеют право участвовать в воспитании своих детей". Так она отреагировала на самоорганизацию родителей в чатах против навязываемого дистанта.

Напомним, половина российских родителей считает, что школьники сейчас демонстрируют беспрецедентное отставание по образовательной программе.