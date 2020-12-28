Половина родителей считает, что школьники сейчас очень отстают от программы – исследование

Половина российских родителей считает, что школьники сейчас демонстрируют беспрецедентное отставание по образовательной программе.

В опросе группы "Актион Образовании" участвовало более 3 тыс. человек – около 1,6 тыс. директоров школ и завучей, а также 1,4 тыс. родителей из 65 российских регионов. И 53% родителей заявили об отставании детей, передает РБК со ссылкой на исследование.

Интересно, что руководители образовательных учреждений с родителями не согласны. 47% считают, что в этом году отставание школьников минимальное, пятая часть полагает, что ученики вообще не отстают от программы.

Также руководители школ и родители указывают разные причины отставания детей. Так, директора и завучи (40%) указывают на ежегодное снижение результатов у детей после летних каникул. С этим согласны только 11% родителей, но 54% при этом видят виновником произошедшего дистанционное обучение весной.

Напомним, ранее в Минпросвещения и Рособрнадзоре заявили, что весенний переход детей на дистанционное обучение не повлиял на результаты выпускной аттестации и ЕГЭ в минувшем году 11-классники сдали не хуже, чем годом ранее. Тем не менее, на счет предстоящего выпуска даже у надзорного ведомства есть сомнения. Пока именно старшеклассников переводят на дистанционку, когда обостряется ситуация с коронавирусом.