30 Декабря 2020
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Происшествия За рубежом
Идлиб, Сирия (2020) | Фото: anfrussian.com

В Сирии при обстреле БТР получили ранения российские военные

Трое российских военных полицейских получили легкие ранения при обстреле бронетранспортера боевиками в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник. Пострадавшие эвакуированы в военный госпиталь.

БТР-82А был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) в районе населенного пункта Трумба.

Отмечается, что огонь велся с территории, занятой бандами боевиков, подконтрольными Турции, пишет Regnum.

Ранее в Сирию были направлены дополнительные силы российской военной полиции. Необходимость усиления группировки российских войск вызвана нестабильностью обстановки в районе. До этого в Идлибской зоне деэскалации был зафиксирован 21 обстрел со стороны боевиков.

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В Сирии при обстреле БТР получили ранения российские военные

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Теги: сирия, обстрел, бтр, российские военные



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