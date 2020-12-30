В Сирии при обстреле БТР получили ранения российские военные

Трое российских военных полицейских получили легкие ранения при обстреле бронетранспортера боевиками в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник. Пострадавшие эвакуированы в военный госпиталь.

БТР-82А был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) в районе населенного пункта Трумба.

Отмечается, что огонь велся с территории, занятой бандами боевиков, подконтрольными Турции, пишет Regnum.

Ранее в Сирию были направлены дополнительные силы российской военной полиции. Необходимость усиления группировки российских войск вызвана нестабильностью обстановки в районе. До этого в Идлибской зоне деэскалации был зафиксирован 21 обстрел со стороны боевиков.