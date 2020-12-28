Минобороны РФ усиливает группировку в Сирии из-за нестабильности в районе Идлиба

В Сирию направлены дополнительные силы российской военной полиции, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Необходимость усиления группировки российских войск вызвана нестабильностью обстановки в районе. За минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации был зафиксирован 21 обстрел со стороны боевиков.

Идлиб остается единственным регионом Сирии, значительную часть которого по-прежнему контролируют бандформирования. В 2017 году там создали северную зону деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях.