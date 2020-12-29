Екатеринбургского ФСБ-шника приговорили к условному сроку за ДТП, в котором погибла учительница из Уфы

Майора ФСБ из Екатеринбурга приговорили к условному сроку за совершение ДТП, в результате которого погибла учительница из Уфы, сообщает Коммерсант-Урал.

По данным издания, дело майора Игоря Мирко рассматривал Уфимский военный гарнизонный суд. Он вынес решение приговорить Мирко к трем годам условно, лишив на три года правом управлять автомобилем.

ДТП произошло 30 августа 2020 года на трассе Дюртюли - Бураево в Башкирии. В нем погибла 44-летняя учительница из Уфы Наталья Хафизова. Она с мужем и тремя детьми возвращалась от матери домой. На полосу, по которой двигался их автомобиль, вылетела со встречки Skoda Rapid, за рулем которой находился Игорь Мирко. Супруг Натальи и дети получили легкие ушибы, женщина скончалась на месте. В ходе следствия было установлено, что Мирко из-за усталости уснул за рулем. Дело расследовал военный следственный отдел СКР по Уфимскому гарнизону.

Супруг погибшей женщины Ильшат Хафизов находился за рулем в момент аварии. Также в салоне автомобиля были трое детей, все в машине были пристегнуты ремнями безопасности. По словам Хафизова, он ехал со скоростью около 80 км в час, когда на его полосу выскочила Skoda. Мужчина говорит, что виновник аварии двигался со скоростью под 120 км в час. "Его вынесло на мою полосу, удар пришелся на сторону, где сидела жена. Все в машине были пристегнуты. Дети и я получили ушибы. Когда я подошел проверить жену, она была без движения, проверил пульс. Она была мертва", - говорит Хафизов.

Хафизов и его адвокат полагают, что Мирко мог просто уснуть за рулем (в тот день он ехал из Самары в Екатеринбург). Мужчина говорит, что на видео с регистратора видно, что водитель не предпринимал никаких попыток уклонения от столкновения.

Условный срок суд мотивировал тем, что ранее Мирко не был судим, положительно характеризовался на службе и в быту, был награжден ведомственными наградами, а также имеет на иждивении двоих детей. Свою вину он признал и раскаялся. Суд также взыскал в пользу потерпевших (супруга, троих детей и матери погибшей) 3 млн руб.

Потерпевшие и прокуратура намерены обжаловать приговор, требуя реального срока для виновника ДТП.