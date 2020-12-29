Жительница Тюмени продала дочь в сексуальное рабство. Ее задержали

Жительница Тюмени пыталась продать в сексуальное рабство свою малолетнюю дочь. Об этом Накануне.RU сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве.

По версии следствия, в ноября этого года, женщина разместила в интернете информацию о продаже в рабство своей дочери с предоставлением сексуальны услуг. За продажу ребенка она потребовала миллион рублей.

Девочку удалось спасти благодаря совместным действиям столичных следователей и сотрудников уголовного розыска МВД России. Правоохранители назначили женщине встречу в Москве. "Сделка" проходила в рамках оперативных мероприятий в одной из гостиниц на севере Москвы. После того, как женщина получила деньги и передала ребенка, ее задержали.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п.п. "б, з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

"В настоящее время с фигуранткой проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении.