29 Декабря 2020
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уголовное дело (2016) | Фото: newbur.ru

Жительница Тюмени продала дочь в сексуальное рабство. Ее задержали

Жительница Тюмени пыталась продать в сексуальное рабство свою малолетнюю дочь. Об этом Накануне.RU сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве. 

По версии следствия, в ноября этого года, женщина разместила в интернете информацию о продаже в рабство своей дочери с предоставлением сексуальны услуг. За продажу ребенка она потребовала миллион рублей. 

Девочку удалось спасти благодаря совместным действиям столичных следователей и сотрудников уголовного розыска МВД России. Правоохранители назначили женщине встречу в Москве. "Сделка" проходила в рамках оперативных мероприятий в одной из гостиниц на севере Москвы. После того, как женщина получила деньги и передала ребенка, ее задержали.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п.п. "б, з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). 

"В настоящее время с фигуранткой проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении.

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Жительница Тюмени продала дочь в сексуальное рабство. Ее задержали

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Теги: мать, дочь, продажа ребенка, сексуальное рабство, уголовное дело



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