В центре Грозного боевики напали на сотрудников ДПС – двое полицейских погибли

Российские СМИ и Telegram-каналы сообщили о нападении боевиков в центре Грозного. По данным источников "Интерфакса" и ТАСС, при нападении на перекрестке проспекта Путина и улицы Мира погибли двое сотрудников ДПС. Сообщается, что нападавшие были застрелены ответным огнем, но об их числе пока информации нет.

"По словам очевидцев, боевики, атаковавшие сотрудников полиции, были вооружены ножами. Они напали на патрульных, после чего попытались забрать их оружие", - пишет Baza.

По данным Life Shot, после стрельбы были госпитализированы четыре человека (двое в гражданском, двое в форме). Все в тяжёлом состоянии.