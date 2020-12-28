Глава Чечни назвал имена стрелков, открывших огонь по сотрудникам ППС

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию со стрельбой в Грозном, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В понедельник вооружённые ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены. Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Его состояние стабильное. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет", - написал Кадыров в своём Telegram.

Личности бандитов установлены.

"Это два брата, уроженцы республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012 г. переехали в Чечню и работали в одной из пекарен. Я выражаю глубокие соболезнования семье, родным и близким геройски погибшего сотрудника полиции", - отметил Кадыров.