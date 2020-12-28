28 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: Накануне.RU

Набиуллина рассказала, почему россиянам кажется, что инфляция выше 4,5%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, почему россиянам кажется, что инфляция в стране значительно выше 4,5%, о которых заявляет регулятор.
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"Это постоянная проблема, потому что, когда Росстат публикует цифры инфляции, и мы, соответственно, говорим о том, какая инфляция, мало кто верит, что она такая маленькая. Все говорят о том, что личная инфляция больше", - отметила Набиуллина в интервью Сергею Шнурову на канале RTVi.

Она заявила, что верит тому, как считает Росстат, но при этом "своя личная инфляция" у нее "другая, как и у многих". "Мы проводим опросы постоянно, как люди воспринимают инфляцию. Вот сейчас люди считают, что инфляция растет, выросла за год на 12%. Это в принципе уже много, это почти в три раза больше, чем дает Росстат", - рассказала глава регулятора.

Она объяснила, почему так происходит: Росстат считает показатель инфляции по большому кругу товаров и услуг, которых больше 500. "Но там есть, например, не те товары, которые вы потребляете каждый день. Например, билеты на самолет. Вот они в этом году упали на двузначную цифру в цене, ну потому что люди не летают, в общем они упали в цене, это входит в индекс инфляции. Но вы этого не замечаете, вы замечаете то, что [вы видите], когда вы пришли в магазин", - отметила Набиуллина.

По ее словам, люди замечают цены на товары повседневного спроса и по ним судят, какая инфляция, передает РИА Новости. "Если там цены растут быстро, им все равно что получается, что называется, средняя по больнице, по 500 товарам и услугам, и у них формируется ощущение, что на все растут цены", - заключила глава регулятора.

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Набиуллина рассказала, почему россиянам кажется, что инфляция выше 4,5%

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Теги: инфляция, цены на продукты, цб, эльвира набиуллина



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