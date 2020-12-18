18 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
продукты, магазины, цены, капуста, покупатель (2015) | Фото: Накануне.RU

"В это сложно поверить, но были продукты, цены на которые в этом году не росли совсем" - Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему инфляция по году вырастет (по прогнозу регулятора) всего на 4,6-4,9%, а в реальности в магазинах люди видят значительно больший рост цен.

"Люди на себе очень чувствуют, как подорожал ряд продуктов, которые они все время покупают. Общий уровень инфляции отражает ситуацию по очень широкому количеству товаров и услуг – более 500 позиций. Мы действительно воспринимаем чувствительно, когда растут цены на то, что мы постоянно покупаем", - отметила глава ЦБ на пресс-конференции.

"В этом году были – сложно, может быть, в это поверить, - товары, по которым цены не росли совсем: кофе, белая рыба, мясо птицы, свинина. Снижались цены на капусту, бананы, пшено", - добавила Набиуллина.

Она отметила такую особенность года: вырос общий показатель инфляции, а внутри него – разброс динамики цен. В прошлом году цены росли равномернее. И сейчас люди реагируют на этот разброс. "Но это не повод пересматривать ориентиры. Это, скорее, сигнал для принятия мер – нам и правительству", - заключила глава Центробанка.  

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"В это сложно поверить, но были продукты, цены на которые в этом году не росли совсем" - Набиуллина

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Теги: эльвира набиуллина, инфляция, рост цен, продукты



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