Индекс оливье в этом году вырос выше инфляции - Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина поделилась информацией о расчете индекса оливье в этом году. ОН будет рассчитан на основе данных Росстата.

Пока известно, что в этом году ингредиенты для двух килограммов традиционного новогоднего салата подорожали более чем на 20 руб. или на 6,8%.

Об этих деталях Набиуллина рассказала, когда в эфире телеканала RTVi вместе с Сергеем Шнурова готовила этот самый оливье по классическому советскому рецепту. Глава регулятора призналась, что это ее любимое новогоднее блюдо. Также на праздничном столе Набиуллиной можно видеть селедку под шубой и запеченное мясо или курицу.

В целом, по словам Набиуллиной, продукты для двух кило оливье обойдутся в сумму 348 руб. Значимо подорожал картофель, морковка выросла в цене более чем на 20%.

Набиуллина уточнила, что для примерно 2 кг салата на семью нужны 0,4 кг маринованных огурцов, 0,38 кг консервированного горошка, полкило картофеля, 200 г моркови, четыре куриных яйца, 0,3 кг докторской колбасы, 0,2 кг майонеза и 100 г лука, передает РБК.