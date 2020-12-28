В России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаяев коронавируса в 84 регионах. Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 487 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 480 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 078 035 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 265 летальных исходов, выздоровело 2 471 309 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 6253
Санкт-Петербург - 3748
Московская область - 1606
Нижегородская область - 502
Свердловская область - 404
Псковская область - 396
Ростовская область - 390
Воронежская область - 387
Архангельская область - 374
Республика Карелия - 368
Вологодская область - 361
Республика Крым - 343
Хабаровский край - 340
Пермский край - 330
Красноярский край - 327
Челябинская область - 311
Самарская область - 310
Республика Коми - 286
Ульяновская область - 281
Волгоградская область - 274
Саратовская область - 272
Мурманская область - 271
Иркутская область - 265
Кировская область - 248
Забайкальский край - 247
Омская область - 247
Ставропольский край - 245
Приморский край - 240
Тверская область - 237
Ленинградская область - 232
Ханты-Мансийский автономный округ - 221
Удмуртская Республика - 218
Калининградская область - 215
Алтайский край - 214
Новгородская область - 211
Тульская область - 209
Брянская область - 199
Пензенская область - 197
Республика Бурятия - 196
Ярославская область - 193
Республика Саха (Якутия) - 190
Ивановская область - 186
Курская область - 182
Томская область - 181
Краснодарский край - 181
Белгородская область - 180
Орловская область - 178
Владимирская область - 178
Астраханская область - 177
Оренбургская область - 176
Ямало-Ненецкий автономный округ - 175
Республика Хакасия - 174
Калужская область - 168
Республика Башкортостан - 167
Смоленская область - 165
Липецкая область - 160
Тамбовская область - 158
Тюменская область - 157
Республика Дагестан - 157
Новосибирская область - 155
Кемеровская область - 144
Сахалинская область - 142
Рязанская область - 141
Чеченская Республика - 138
Амурская область - 135
Костромская область - 117
Республика Чувашия - 112
Республика Татарстан - 105
Кабардино-Балкарская Республика - 104
Курганская область - 103
Республика Калмыкия - 102
Республика Адыгея - 91
Карачаево-Черкесская Республика - 91
Республика Северная Осетия-Алания - 89
Республика Мордовия - 88
Республика Ингушетия - 85
Севастополь - 81
Камчатский край - 77
Республика Алтай - 63
Республика Тыва - 57
Республика Марий Эл - 51
Магаданская область - 38
Еврейская автономная область - 17
Ненецкий автономный округ - 3