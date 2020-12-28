28 Декабря 2020
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Общество В России Москва
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаяев коронавируса в 84 регионах. Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 487 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 480 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 078 035 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 265 летальных исходов, выздоровело 2 471 309 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 6253

Санкт-Петербург - 3748

Московская область - 1606

Нижегородская область - 502

Свердловская область - 404

Псковская область - 396

Ростовская область - 390

Воронежская область - 387

Архангельская область - 374

Республика Карелия - 368

Вологодская область - 361

Республика Крым - 343

Хабаровский край - 340

Пермский край - 330

Красноярский край - 327

Челябинская область - 311

Самарская область - 310

Республика Коми - 286

Ульяновская область - 281

Волгоградская область - 274

Саратовская область - 272

Мурманская область - 271

Иркутская область - 265

Кировская область - 248

Забайкальский край - 247

Омская область - 247

Ставропольский край - 245

Приморский край - 240

Тверская область - 237

Ленинградская область - 232

Ханты-Мансийский автономный округ - 221

Удмуртская Республика - 218

Калининградская область - 215

Алтайский край - 214

Новгородская область - 211

Тульская область - 209

Брянская область - 199

Пензенская область - 197

Республика Бурятия - 196

Ярославская область - 193

Республика Саха (Якутия) - 190

Ивановская область - 186

Курская область - 182

Томская область - 181

Краснодарский край - 181

Белгородская область - 180

Орловская область - 178

Владимирская область - 178

Астраханская область - 177

Оренбургская область - 176

Ямало-Ненецкий автономный округ - 175

Республика Хакасия - 174

Калужская область - 168

Республика Башкортостан - 167

Смоленская область - 165

Липецкая область - 160

Тамбовская область - 158

Тюменская область - 157

Республика Дагестан - 157

Новосибирская область - 155

Кемеровская область - 144

Сахалинская область - 142

Рязанская область - 141

Чеченская Республика - 138

Амурская область - 135

Костромская область - 117

Республика Чувашия - 112

Республика Татарстан - 105

Кабардино-Балкарская Республика - 104

Курганская область - 103

Республика Калмыкия - 102

Республика Адыгея - 91

Карачаево-Черкесская Республика - 91

Республика Северная Осетия-Алания - 89

Республика Мордовия - 88

Республика Ингушетия - 85

Севастополь - 81

Камчатский край - 77

Республика Алтай - 63

Республика Тыва - 57

Республика Марий Эл - 51

Магаданская область - 38

Еврейская автономная область - 17

Ненецкий автономный округ - 3

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В России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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