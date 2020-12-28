28 Декабря 2020
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Общество Москва
храм церковь молитва прихожане рпц православие икона монастырь (2019) | Фото:spastv.ru

В Москве на прививку от коронавируса пригласили охранников, священников и волонтеров

В Москве на этой неделе начинается вакцинация от коронавируса граждан старше 60 лет. Ранее власти одобрили применение вакцины "Спутник V" для этой категории россиян.

Между тем, в правительстве столицы пригласили на запись на прививку также еще несколько новых групп риска по COVID-19: это работники сферы общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, органов охраны порядка, сотрудники некоммерческих и религиозных организаций, волонтеры.

По-прежнему нельзя привиться лицам до 18 лет.

Сейчас в Москве работают 70 прививочных пунктов, время их работы с 8 до 20 часов. Запись открыта на две недели вперед.

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В Москве на прививку от коронавируса пригласили охранников, священников и волонтеров

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Теги: коронавирус, группы риска, прививка, вакцинация



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