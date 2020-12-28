Правительство сократит 37 заместителей глав министерств и ведомств

Правительство России объявило параметры реформы госаппарата. Планируется, что она затронет 45 министерств и ведомств.

В первую очередь будут сокращать обеспечивающие подразделения. Так, будут ликвидированы 74 таких структурных подразделения. Планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов, при этом освободившиеся средства останутся в фондах оплаты труда, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По словам вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, будут исключены "конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений, а главное – размывают ответственность".

"Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчинёнными", - заметил Григоренко.

Реформу госаппарата правительство анонсировало в ноябре 2020 года. Специальным постановлением были закреплены единые требования к структуре федеральных министерств и ведомств. Так, численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям должна составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств – не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления – не менее 5 единиц, самостоятельного отдела – не менее 10.

Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение – не более 30% общей численности сотрудников.

В особых случаях численность структурных подразделений министерств может составлять 35 штатных единиц на департамент и 5 единиц на самостоятельный отдел, для служб и агентств – 20 единиц на управление и 5 единиц на самостоятельный отдел.