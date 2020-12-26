26 Декабря 2020
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Коронавирусный госпиталь, Нижневартовск (2020) | Фото: Администрация Нижневартовска

Еще 15 человек в Свердловской области скончались от коронавируса за сутки

Число жертв коронавируса пополнилось на 15 человек. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперштабе.

Общее число летальных случаев составило 1424.

Всего за сутки было выявлено 406 новых случаев. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+203), Асбеста, Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Артёмовского, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Волчанска, Верх-Невинского, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Кировграда, Качканара, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Невьянска, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Тавдинского и Талицкого городских округов, поселка Уральский.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 56 568.

Состояние 602 госпитализированных оценивается как тяжелое, 360 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 238 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением Минздрава региона), составляет 962, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга), – 2 293. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 408 человек. Общее число выписанных достигло 48 892.

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Еще 15 человек в Свердловской области скончались от коронавируса за сутки

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Теги: коронавирус, новая сводка, COVID-19, статистика



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