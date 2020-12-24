24 Декабря 2020
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Борис Рыжий (2020) | Фото: stihi.ru

«Он напоминал, что главное любовь к человеку»: Челябинцы снимают фильм о поэте Борисе Рыжем

Молодые челябинские студенты снимают фильм о знаменитом екатеринбургском поэте Борисе Рыжем. Картина будет называться «Дом поэта. Борис Рыжий».   Режиссером картины выступил молодой студент Артем Дробышев    . Как передает Накануне.RU создатели фильма собирают деньги на создание картины на краунфандинговой платформе Planeta.ru.

Фильм показывает те места, которые создали феномен поэта Бориса Рыжего. В частности,  в ленте есть рассказ о прогулках Бориса Рыжего в парках Зеленая Роща и в парке имени Маяковского, а  также зарождении его поэтического гения в Уральском государственном горном университете, где учился поэт. На кадрах, которые уже обнародованы совсем юный Борис читает стихи в литературном кружке при вузе. Интервью дает и преподаватель Бориса, поэт  и бард Алексей Кузин.

По словам создателей картины Борис Рыжий своим творчеством произносил «слово» в пользу человека.

"Поэзию Бориса Рыжего мы открыли для себя не так давно, около года назад и решили во что бы то не стало, сделать фильм о нём, его творчестве, эпохе в которой он жил и выживал... Его чистые, хрустальные, наполненные музыкой стихотворения были написаны в 90-е годы - трагическое время, ломающее веру в человека и человечность. Борис Рыжий стремился оправдать жизнь, сказать о добре, любви, вере, Боге, совести - произнести "слово" в пользу Человека! Наш фильм - это низкий поклон большому Поэту и напоминание всем нам о самом важном в нашей жизни - любви к Человеку!", - признается коллектив авторов.

Поэт Борис Рыжий стал известен  на всю страну в 2000 году после того как получил премию Антибукер.  Поэт является лауреатом многих литературных премий.

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«Он напоминал, что главное любовь к человеку»: Челябинцы снимают фильм о поэте Борисе Рыжем

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Теги: Борис Рыжий, Екатеринбург, фильм



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