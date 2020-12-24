24 Декабря 2020
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дети, образование, школа, компьютер, дистант (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Родители Иркутска объединились для защиты прав детей на образование

В Иркутске создан родительский комитет в защиту традиционного образования, сообщает "Красная весна".
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На мероприятии было, в частности, сообщено, что в одной из школ детям объявили: они теперь участвуют в эксперименте на цифровой платформе "СберКласс". А родителям выдали на подпись бланк согласия. Так как подписали не все, то директор давит на тех родителей, которым неберазразлично, чему и как будут учить их детей.

Власти же региона продолжают пропагандировать дистанционное обучение под предлогом "борьбы" с распространением коронавируса, хотя никаких данных об эффективности такой "борьбы" нет и ими никто не утруждается. Влияние дистанционного режима на здоровье детей игноририруется.

В состав комитета вошли представители от десяти школ Иркутска. Они обратились к региональным властям с просьбой предоставить статистические данные по заболеваемости коронавирусом среди учащихся и работников школ.

Ответят ли им власти? Ведь федеральные власти сами признали, что в школах, вузах и детских оздоровительных лагерях не было еще ни одного случая массового заражения коронавирусом.

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Родители Иркутска объединились для защиты прав детей на образование

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Теги: образование, дистанционное обучение, школа



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