В школах и вузах не было еще ни одного случая массового заражения коронавирусом - власти

Глава Роспотребнадзора Анна Попова признала, что в российских школах не было еще ни одного случая распространения коронавирусной инфекции. Также не было ни одного случая распространения инфекции в детских оздоровительных лагерях, хотя там в течение лета побывали более 1 млн детей.

Попова связала это с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора, то есть не преминула похвалить свою работу.

Примечательно, что и в вузах не было ни одного случая массового заражения коронавирусом - созданные в студенческих общежитиях обсерваторы на 94% пусты. Это признал замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Всего, по его словам, под обсерваторы было выделено 28 тыс. мест в студенческих общежитиях. Но в вузах происходят лишь единичные заражения.

Напомним, на дистанционном режиме самочувствие школьников резко ухудшилось. 84% детей имели неблагополучные психические реакции пограничного уровня, у 43% были депрессивные проявления, у каждого второго - нарушения сна. 70% детей стали меньше гулять и двигаться, 21% школьников назвали такой режим невыносимым.