16 Декабря 2020
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Образование В России Москва
Выступление КПРФ против дистанционного обучения. (2020) | Фото: Telegram-канал депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Рашкина

"Путин, верни детей в школы!": протестующие против дистанта дошли до АП

Общественники из организации "Родители Москвы" и столичное отделение КПРФ во главе с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным в прямом смысле слова прорвались сегодня в администрацию президента. Они хотели передать обращения на имя Владимира Путина с требованием отменить дистанционное обучение в школах.
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"Собрались у администрации президента. Дистант - катастрофа всероссийского масштаба. Подаём личные обращения Путину! На прошлой неделе подавали обращения в мэрию, на этой - в администрацию президента Путина. Требуем отменить дистанционное образование! Полиция не пускает людей, чтобы они могли подать заявления. Говорят, что у них приказ", - сообщили участники акции. В конце концов, им удалось прорваться в приемную администрации и даже развернуть транспаранты "Путин, верни детей в школы!".

Очередь у администрации президента России.(2020)|Фото: Telegram-канал депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Рашкина

Напомним, в столице сейчас очно учатся только 1-5 классы, режим сохранится минимум до конца года. Ранее власти сообщали, что на дистанционном или частично дистанционном обучении находится до 20% школьников в стране.

Выступление КПРФ против дистанционного обучения.(2020)|Фото: Telegram-канал депутата Государственной Думы от КПРФ Валерия Рашкина

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"Путин, верни детей в школы!": протестующие против дистанта дошли до АП

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Теги: дистанционное обучение, администрация президента, валерий рашкин



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