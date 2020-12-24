Роспотребнадзор составил рекомендации на Новый год

Роспотребнадзор разработал рекомендации для организации отдыха во время новогодних каникул.

Как сообщила глава ведомства Анна Попова, рекомендуется проводить все мероприятия на открытом воздухе, а число их участников сократить до 50 человек. Рекомендации не являются обязательными. При этом каждый регион будет сам решать, применять их или нет. Также среди рекомендаций - чаще проводить дезинфекцию в общественном транспорте, проводить полную дезинфекцию каждые три часа в фудкортах в торговых центрах, сообщает "Интерфакс".

Ранее Попова сообщила, что эпидемия коронавируса может закончиться в России весной или раньше.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что циркуляция вируса, скорее всего, сохранится. При этом представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович выразила мнение, что пандемию можно будет остановить в следующем году, однако от коронавируса мир избавится нескоро.