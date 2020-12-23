23 Декабря 2020
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Политика Крым
вода кран (2016) | Фото: gidroguru.com

Крым отказался принимать воду с Украины

Крымский полуостров технически не готов к возможному приему воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, регион намерен обойтись своими силами в решении проблем водообеспечения. "Если даже предположить, что это возможно, то мы не готовы. Нужно строить опять новые водоводы, новые станции приема. Это колоссальные средства", - сказал он.

Константинов выразил уверенность в том, что региональные власти при поддержке федеральных властей справятся с проблемами водоснабжения, передает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции высказался о восстановлении водоснабжения Крыма.

"План восстановления водоснабжения Крыма есть. Идут геологические исследования, Севастополь вскоре ограничения чувствовать перестанет. Ни в Советском Союзе, ни когда Крым входил в состав Украины, этим не занимались. Есть для Крыма ещё одна новация: в прилегающих к нему акваториях могут быть запасы пресной воды. Проблему решим", - сказал Путин.

Аналогичные проблемы есть в Новороссийске и Геленджике.

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Крым отказался принимать воду с Украины

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Теги: Крым, Украина, вода



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