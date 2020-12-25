25 Декабря 2020
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Политика В бывшем СССР Крым Украина
кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

Украина захотела помешать проекту опреснения воды в Крыму

Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу, и обязательно найдем ее, и будем ей препятствовать реализовать этот проект",— сказал Кулеба, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, крымский полуостров технически не готов к возможному приему воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, регион намерен обойтись своими силами в решении проблем водообеспечения.

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Украина захотела помешать проекту опреснения воды в Крыму

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Теги: Украина, Крум, вода



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