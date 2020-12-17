Путин обвинил в вододефиците Крыма СССР и Украину

Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции высказался о восстановлении водоснабжения Крыма, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"План восстановления водоснабжения Крыма есть. Идут геологические исследования, Севастополь вскоре ограничения чувствовать перестанет. Ни в Советском Союзе, ни когда Крым входил в состав Украины, этим не занимались. Есть для Крыма ещё одна новация: в прилегающих к нему акваториях могут быть запасы пресной воды. Проблему решим", - сказал Путин.

Аналогичные проблемы есть в Новороссийске и Геленджике.

"Там были проблемы со сбросом воды. Решение проблем долго тянется, но в планах есть", - сказал Путин.