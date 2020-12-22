22 Декабря 2020
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Политика В бывшем СССР
Светлана Тихановская (2020) | Фото: YouTube / Cтрана для жизни

В Белоруссии на Тихановскую завели дело об экстремизме

Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело против Светланы Тихановской, которую оппозиция назвала победителем прошедших выборов президента страны.

Также дело расследуется в отношении членов президиума Координационного совета Марии Колесниковой, Максима Знака, Павла Латушко, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского и других. Им вменяются создание экстремистского формирования и заговор с целью захвата власти, пишет "Коммерсант".

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить страну "в переходный период".

В видеообращении она заявила, что ее сторонники разработали концепцию проведения новых выборов и свой проект конституционной реформы. Тихановская добавила, что реформа будет проведена "после ухода Александра Лукашенко" с поста президента страны.

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В Белоруссии на Тихановскую завели дело об экстремизме

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Теги: Тихановская, выборы, Белоруссия



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