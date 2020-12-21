21 Декабря 2020
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Ключи от квартиры (2017) | Фото: dobroe-an.ru

ФАС уличила "Booking" в навязывании гостиницам цен на номера

Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в работе портала Booking.com, сообщили Накануне.RU в ФАС.
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Портал злоупотребил доминирующим положением на рынке агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения. Booking.com навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров – обязывал предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг.

Из паритета следует, что отельеры не могут установить цену на свои гостиничные услуги в других каналах продаж ниже, чем на Booking.com. То есть речь идёт о навязывании невыгодных условий договоров и ограничению конкуренции.

"Служба выдаст Booking.com предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. В нём антимонопольный орган потребует от компании исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете, как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются", - добавила начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

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ФАС уличила "Booking" в навязывании гостиницам цен на номера

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Теги: ФАС России, booking.com



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