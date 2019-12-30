ФАС России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com

ФАС России возбудила дело в отношении Booking.com. В Антимонопольном ведомстве заявляют, что сервис не выполнил предписание об отказе от практики навязывания гостиницам условия о паритете цен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФАС.

Нарушение было в навязывании гостиницам, отелям, хостелам условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей.

Поскольку Booking.com занимает доминирующее поведение на рынке, его действия могут привести к ущемлению интересов средств размещения, а также к ограничению, устранению конкуренции» в этой сфере.

Дело было возбуждено 27 декабря.