Суд признал виновным Шестуна по делу о коррупции

Подольский городской суд Московской области признал виновным бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна по делу о коррупции.

По словам судьи, Шестун совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, передает РИА Новости. Оглашение приговора продолжается.

Ранее гособвинение попросило приговорить Шестуна к 20 годам колонии. В июле ему предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции. Обвинение осталось прежним: ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки.

По версии следствия, в период с 2003 по 2018 год Шестун незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками он проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась по цене в десятки раз ниже рыночной.

Напомним, в апреле 2018 года глава Серпуховского района записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал о давлении на него и его семью и принуждении покинуть занимаемый им пост. Спустя два месяца глава Шестун был арестован.