Расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна завершено

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко, собрана достаточная доказательственная база, дело направлено прокурору.

В июле Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции. Обвинение осталось прежним: ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки.

По версии следствия, в период с 2003 по 2018 год Шестун незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками он проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась по цене в десятки раз ниже рыночной.

Напомним, в апреле 2018 года глава Серпуховского района записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал о давлении на него и его семью и принуждении покинуть занимаемый им пост. Спустя два месяца глава Шестун был арестован.

У экс-главы Серпуховского района Подмосковья, находящегося под арестом, нашли 676 объектов недвижимости. Также, по данным следствия, Шестун владел двумя базами отдыха на 274 млн руб. и 22 автомобилями стоимостью почти 27 млн руб. В личном пользовании семьи чиновника находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, фактически оно использовалось как его собственная дача. По предварительным оценкам, все это имущество оценивается в 10 млрд рублей.

Напомним, чиновник, находящийся под арестом по делу о коррупции, в течение года с перерывами держит голодовку. Его состояние оценивается как тяжелое.

В феврале Александр Шестун совершил попытку суицида. По его словам, он прибегнул к таким мерам после "произвола властей". Экс-чиновник рассказал, что в СИЗО его сильно избили. В вызове скорой помощи экс-главе Серпуховского района отказали. В июне он перерезал себе вены на руке во время судебного заседания.

В январе 2019 года семья Шестуна записала обращение к президенту Владимиру Путину, попросив обратить внимание на "беспредел" вокруг дела экс-чиновника.