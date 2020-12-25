25 Декабря 2020
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Происшествия В России
Александр Шестун, обращение, Серпуховский район (2018) | Фото: youtube

Шестуна осудили на 15 лет колонии строгого режима

Подольский городской суд Московской области приговорил к 15 годам колонии строго режима бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна по делу о коррупции.

Также судья назначил Шестуну штраф в размере 49 млн рублей. Он на восемь лет лишен права занимать должности на службе в органах власти, передает "Интерфакс".

Генпрокуратура попросила суд приговорить его к 20 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 50 млн рублей, а также взыскать с него 64 млн рублей.

В июле Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о коррупции. Обвинение осталось прежним: ему вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки.

По версии следствия, в период с 2003 по 2018 год чиновник незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками он проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась по цене в десятки раз ниже рыночной.

Напомним, в апреле 2018 года глава Серпуховского района записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал о давлении на него и его семью и принуждении покинуть занимаемый им пост. Спустя два месяца глава Шестун был арестован.

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Шестуна осудили на 15 лет колонии строгого режима

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Теги: александр шестун, серпуховский район



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