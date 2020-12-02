02 Декабря 2020
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новогодняя елка, новый год (2016) | Фото: home-secret.ru

Мэры Югры отчитались перед Комаровой о подготовке к Новому году в условиях пандемии

Главы муниципалитетов отчитались перед губернатором Югры Натальей Комаровой о подготовке к новогодним праздникам в период пандемии коронавируса, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

С докладами выступили мэры Радужного, Когалыма, Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Сургута и Урая. В этом году праздничные мероприятия пройдут с применением альтернативных форм: будут задействованы сайты учреждений, социальные сети, мессенджеры.

Губернатор Югры Наталья Комарова обратила внимание на организацию работы пунктов доставки товаров. Она отметила, что перед Новым годом люди пользуются и таким способом покупки подарков. Потому в объектах, где предоставляют такие услуги, должны быть обеспечены все требования санитарных норм.

"В связи с этим может быть скопление людей в очередях. Уважаемые мэры, не упускайте из виду и эту работу", - заявила она.

Также глава региона поручила главам муниципалитетов ускорить работу по выплатам сотрудникам бюджетной сферы заплаты, премии и иные выплаты. Сделать это нужно до 15 декабря

"Вчера глава Советского района Игорь Набатов справедливо заметил, что многие из нас привыкли к тому, что как только люди получают заработную плату, нужно сразу идти в магазин. В связи с этим на торговые точки будет оказано дополнительное напряжение в период новогодних праздников, поэтому предложенный вариант работы считаю целесообразным", - подчеркнула Наталья Комарова.

Напомним, с 1 декабря 2020 года до 11 января 2021 г. в Югре приостановлено проведение в закрытых помещениях культурно-развлекательных мероприятий, в том числе детских, приуроченных к Новому году, а также новогодних ярмарок, выставок с участием граждан, работу аниматоров.

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Мэры Югры отчитались перед Комаровой о подготовке к Новому году в условиях пандемии

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Теги: новый год, коронавирус, подготовка



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