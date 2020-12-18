"Свердловск: говорит Москва!" В столице Урала открылся музей Левитана

Сегодня в столице Урала открылся музей, посвященный "голосу" Великой Отечественной войны Юрию Левитану, передает корреспондент Накануне.RU.

Именно здесь, в Свердловске, в здании на пересечении улиц 8 марта и Радищева, Юрий Борисович работал в эвакуации с осени 1941 года и жил неподалеку на условиях полной секретности.

Юрий Левитан для советского народа был голосом веры в Победу. Есть миф, который может оказаться и правдой, что Левитан был личным врагом Гитлера - слушая сводки Левитана, фюрер осознавал, какой страшной силой обладает его голос и отдал приказ его уничтожить.

Фразы Левитана: "Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!" и "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!" стали классикой. Он был голосом войны все тяжелые годы и стал голосом Победы, с чем и ассоциируется до сих пор.

Кабинет диктора - это реконструкция, в музее представлены типовой стол и вещи того периода, а точно узнать, как все выглядело, невозможно, пребывание Юрия Левитана в Свердловске окутано тайной.

Выставку в музее приурочили в 75-летию Победы, но из-за карантинных мер открылась она только сегодня.