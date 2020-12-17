Тагильские криогенщики обеспечат теплом жителей Сахалина

Уралкриомаш (в составе группы УВЗ входит в госкорпорацию Ростех) изготовил комплекс оборудования по заказу города Невельск Сахалинской области. Как сообщает пресс-служба Уралвагонзавода, оборудование позволит перевести котельные Сахалина на экологичное и экономически выгодное топливо – сжиженный природный газ (СПГ).



На Дальний Восток уже отправлены четыре ёмкости контейнерного типа для транспортировки СПГ. А также две стационарные ёмкости для приёма, хранения и выдачи СПГ. Они для предприятия являются новым изделием.



Уралкриомаш выпускает такие ёмкости серийно, но с оболочкой из низколегированной стали. На этих криогенных резервуарах - оболочка из нержавейки. Они изготовлены специально для Сахалина по требованиям заказчика.