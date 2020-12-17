17 Декабря 2020
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Ёмкость контейнерного типа для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) (2020) | Фото: instagram.com/uvznews

Тагильские криогенщики обеспечат теплом жителей Сахалина

Уралкриомаш (в составе группы УВЗ входит в госкорпорацию Ростех) изготовил комплекс оборудования по заказу города Невельск Сахалинской области. Как сообщает пресс-служба Уралвагонзавода, оборудование позволит перевести котельные Сахалина на экологичное и экономически выгодное топливо – сжиженный природный газ (СПГ).

На Дальний Восток уже отправлены четыре ёмкости контейнерного типа для транспортировки СПГ. А также две стационарные ёмкости для приёма, хранения и выдачи СПГ. Они для предприятия являются новым изделием.

Уралкриомаш выпускает такие ёмкости серийно, но с оболочкой из низколегированной стали. На этих криогенных резервуарах - оболочка из нержавейки. Они изготовлены специально для Сахалина по требованиям заказчика.

Ёмкость контейнерного типа для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ)(2020)|Фото: instagram.com/uvznews

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Тагильские криогенщики обеспечат теплом жителей Сахалина

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Теги: Уралкриомаш, СПГ, тепло



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