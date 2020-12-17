Путин анонсировал "лайт-вакцину" от центра им. Гамалеи с эффективностью 85%

Владимир Путин на пресс-конференции сообщил о возможном выходе еще одной вакцины от коронавируса от НИЦ им. Гамалеи.

"Сколько продлится пандемия - никто не знает. Это будет зависеть от эффективности вакцин. У нас, кстати, есть один из вариантов – создать такую "лайт-вакцину" гамалеевскую. Она будет делаться в одну прививку (сейчас вакцинация "Спутником V" подразумевает две прививки с разницей три недели – прим. ред.)", - сообщил Путин.

Он отметил, что действие этой вакцины будет покороче и эффективность будет поменьше – около 85%. "Но зато прививки можно делать десятками миллионов. Мы можем как самостоятельно это делать, так и с партнерами [зарубежными]", - сказал президент.