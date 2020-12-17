17 Декабря 2020
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Общество В России Москва
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Путин анонсировал "лайт-вакцину" от центра им. Гамалеи с эффективностью 85%

Владимир Путин на пресс-конференции сообщил о возможном выходе еще одной вакцины от коронавируса от НИЦ им. Гамалеи.

"Сколько продлится пандемия - никто не знает. Это будет зависеть от эффективности вакцин. У нас, кстати, есть один из вариантов – создать такую "лайт-вакцину" гамалеевскую. Она будет делаться в одну прививку (сейчас вакцинация "Спутником V" подразумевает две прививки с разницей три недели – прим. ред.)", - сообщил Путин.

Он отметил, что действие этой вакцины будет покороче и эффективность будет поменьше – около 85%. "Но зато прививки можно делать десятками миллионов. Мы можем как самостоятельно это делать, так и с партнерами [зарубежными]", - сказал президент.   

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Путин анонсировал "лайт-вакцину" от центра им. Гамалеи с эффективностью 85%

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Теги: пресс-конференция путина, итоги года, вакцина от коронавируса



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