Центра Гамалеи: "лайт-вакцину" будут поставлять за рубеж

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о выпуске однокомпонентной вакцины от коронавируса.

По его словам, такой препарат будут поставлять за рубеж, при этом россиян будут прививать только двухкомпонентным препаратом. "Это — в другие страны, а у нас со "Спутником V" как было, так и будет",— отметил Гинцбург, передает РИА "Новости".

Напомним, Владимир Путин на пресс-конференции сообщил о возможном выходе еще одной вакцины от коронавируса от НИЦ им. Гамалеи.

"Сколько продлится пандемия - никто не знает. Это будет зависеть от эффективности вакцин. У нас, кстати, есть один из вариантов – создать такую "лайт-вакцину" гамалеевскую. Она будет делаться в одну прививку (сейчас вакцинация "Спутником V" подразумевает две прививки с разницей три недели – прим. ред.)", - сообщил Путин.