В "Аэрофлоте" связали причины катастрофы SSJ-100 в Шереметьево с тренажером

Авиакомпания "Аэрофлот" назвала тренажер причиной аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года.

Представитель авиаперевозчика на совещании в Ространснадзоре заявил, что поведение тренажера для пилотов SSJ100 в ручном режиме существенно отличается от управления самолетом в реальных условиях, сообщают "Ведомости".

По этой причине для экипажа рейса SU1492 Москва - Мурманск условия в Шереметьево оказались неожиданными, что привело к аварийной посадке борта.

Ространснадзор рекомендовал провести дополнительные демонстрационные полеты на самолете и тренажере "Аэрофлота" совместно с летчиками-испытателями ГосНИИ гражданской авиации.

Катастрофа произошла 5 мая 2019 года. Рейс SU1492 должен был пройти по маршруту Москва – Мурманск, но борт вернулся в аэропорт вылета через 27 минут после взлета.

Сообщалось, что в самолет попала молния, из-за чего на борту начались технические неполадки. Экипаж принял решение садиться. Во время жесткого приземления начался пожар, охвативший заднюю часть борта. Во время эвакуации пассажиры задних рядов не смогли выбраться и погибли. Всего катастрофа унесла жизни 41 человека (40 пассажиров и бортпроводник). Всего на борту находилось 78 человек.