Племянник Путина учредил партию "Россия без коррупции"

Двоюродный племянник Владимира Путина Роман, ранее работавший в ФСБ, а ныне – предприниматель, учредил партию "Россия без коррупции". В Москве сегодня проходит съезд этой организации, передает РИА Новости.

В середине ноября этого года Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал партию Романа Путина "Народ против коррупции". Основанием для ликвидации тогда стало неучастие в выборах на протяжении семи лет. Примечательно, что тогда же Путин заявил, что все же будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.