17 Ноября 2020
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Политика В России
Роман Путин (2013) | Фото: фэйсбук

Партия Путина "Народ против коррупции" ликвидирована

Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал партию "Народ против коррупции", которую минувшим летом возглавил двоюродный племянник президента России Роман Путин.

Основание для ликвидации - неучастие в выборах на протяжении семи лет. По словам Путина, он все же будет участвовать в выборах в Госдуму, сообщает "Интерфакс".

Еще летом ЦИК России предупредила о возможной ликвидации до конца 2020 года четырех политических партий, среди них - партия "Народ против коррупции".

Член Центризбиркома Евгений Шевченко пояснил, что если политическая партия не участвует в выборах семь лет подряд, ее ликвидируют.

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Партия Путина "Народ против коррупции" ликвидирована

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Теги: Народ против коррупции, партия, Путин



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