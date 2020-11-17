Партия Путина "Народ против коррупции" ликвидирована

Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал партию "Народ против коррупции", которую минувшим летом возглавил двоюродный племянник президента России Роман Путин.

Основание для ликвидации - неучастие в выборах на протяжении семи лет. По словам Путина, он все же будет участвовать в выборах в Госдуму, сообщает "Интерфакс".

Еще летом ЦИК России предупредила о возможной ликвидации до конца 2020 года четырех политических партий, среди них - партия "Народ против коррупции".

Член Центризбиркома Евгений Шевченко пояснил, что если политическая партия не участвует в выборах семь лет подряд, ее ликвидируют.