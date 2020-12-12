12 Декабря 2020
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валентин гафт (2011) | Фото:

Скончался актер Валентин Гафт

В возрасте 85 лет скончался советский и российский актер Валентин Гафт. "Да, его не стало. Это сегодня произошло", - сказала его супруга Ольга Остроумова.

Актера похоронят 15 декабря на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве, об этом сообщает ТАСС.

Валентин Гафь родился 2 сентября 1935 года в Москве, в 1957 году окончил Школу-студию МХАТ, дебютировал на сцене Театра имени Моссовета. Через некоторое время перешёл в Московский драматический театр (ныне Театр на Малой Бронной). Настоящие работы начали получаться только у А. В. Эфроса в Театре имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком"). С 1969 года — актёр театра "Современник".

Пользовался большой популярностью в ролях "кинозлодеев", обладая ярко выраженной отрицательной харизмой. Многим запомнился яркими ролями в остросоциальных картинах Эльдара Рязанова "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово".

14 декабря 2017 года был экстренно госпитализирован после неудачного падения и перенес операцию. 12 декабря 2020 года скончался в своём доме в возрасте 85 лет. По некоторым данным, еще год назад он перенес инсульт и умер от его последствий.

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Скончался актер Валентин Гафт

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Теги: Валентин Гафт, актер



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